Назван главный отличительный симптом оспы обезьян

Врач-дерматолог, косметолог Натэла Гришина рассказала, что по симптоматике оспа обезьян отличается от черной оспы лимфаденопатией, то есть ярко выраженным увеличением размеров лимфоузлов. Об этом сообщает URA.RU.

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По ее словам, в остальном эти заболевания в целом похожи. Оспа обезьян проваляется также в виде повышения температуры тела, лихорадки, общей слабости и высыпаний на коже, проявляющиеся на третий день на слизистых, лице, ступнях, ладонях и на гениталиях.

"На 2-3 день сыпь превращается в пустулы (гнойнички), содержащие биологическую жидкость, которые вскоре начинают покрываться корочкой", — рассказала Гришина.

По ее словам, в таком состоянии они находятся до трех недель. Корочки желательно не сдирать, в ином случае могут появиться глубокие рубцы, которые приводят к уродованию кожи. Дерматолог добавила, что внешне отличить сыпь при оспе обезьян от других инфекций достаточно сложно.