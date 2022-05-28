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41 минуту назад

Врач Гришина: оспа обезьян отличается от черной увеличением лимфоузлов

Газета.Ruиещё 1

Врач-дерматолог, косметолог Натэла Гришина рассказала, что по симптоматике оспа обезьян отличается от черной оспы лимфаденопатией, то есть ярко выраженным увеличением размеров лимфоузлов. Об этом сообщает URA.RU.

Назван главный отличительный симптом оспы обезьян
Фото: ReutersReuters

По ее словам, в остальном эти заболевания в целом похожи. Оспа обезьян проваляется также в виде повышения температуры тела, лихорадки, общей слабости и высыпаний на коже, проявляющиеся на третий день на слизистых, лице, ступнях, ладонях и на гениталиях.

"На 2-3 день сыпь превращается в пустулы (гнойнички), содержащие биологическую жидкость, которые вскоре начинают покрываться корочкой", — рассказала Гришина.

По ее словам, в таком состоянии они находятся до трех недель. Корочки желательно не сдирать, в ином случае могут появиться глубокие рубцы, которые приводят к уродованию кожи. Дерматолог добавила, что внешне отличить сыпь при оспе обезьян от других инфекций достаточно сложно.

Ранее Всемирная организация здравоохранения считает, что в массовой вакцинации от оспы обезьян нет необходимости. Об этом заявила руководитель секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис.

Наука и техника,ВОЗ,
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