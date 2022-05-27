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30 минут назад

Аудитория российской соцсети TenChat выросла в 10 раз за полгода

Елена Прошина

Аудитория российской соцсети TenChat превысила отметку в миллион пользователей — менее чем за полгода она выросла в 10 раз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Аудитория российской соцсети TenChat выросла в 10 раз за полгода
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы в TenChat создаем all-in-one-app решения как для упрощения коммуникаций, так и для достижения любых целей пользователей - от деловых до личных. Менее чем за полгода аудитория TenChat выросла в 10 раз. Мы рады, что наши ценности откликаются уже более чем миллиону человек, и ожидаем, что к концу 2022 года количество пользователей вырастет еще в несколько раз», — заявил основатель TenChat Семен Теняев.

По итогам января количество пользователей соцсети достигло 100 тысяч, а в марте показатель превысил 300 тысяч. К маю TenChat пользуется уже 1 млн человек. По статистике разработчиков, в среднем активные пользователи соцсети открывают приложение четыре раза в день, а средняя длительность сессии составляет 8,5 минут.

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