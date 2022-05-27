Аудитория российской соцсети TenChat выросла в 10 раз за полгода

«Мы в TenChat создаем all-in-one-app решения как для упрощения коммуникаций, так и для достижения любых целей пользователей - от деловых до личных. Менее чем за полгода аудитория TenChat выросла в 10 раз. Мы рады, что наши ценности откликаются уже более чем миллиону человек, и ожидаем, что к концу 2022 года количество пользователей вырастет еще в несколько раз», — заявил основатель TenChat Семен Теняев.