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29 минут назад

Россиянам перечислили самые опасные мобильные угрозы 2022 года

Газета.Ru

Самыми распространенными угрозами первого квартала 2022 года стали мошеннические приложения и трояны-вымогатели, которые закрывают доступ к файлам жертвы и затем требуют выкуп за разблокировку. Об этом «Газете.Ru» рассказали в «Лаборатории Касперского».

Россиянам перечислили самые опасные мобильные угрозы 2022 года
Фото: TwitterTwitter

«В первом квартале 2022 года лидер рейтинга зловредов-вымогателей не изменился, им остался Pigetrl.a. После блокировки устройства он предлагает ввести код, но не дает никаких вариантов для его получения. Более того, подпись «Код тебе никто не пришлет!» свидетельствует о том, что это не ошибка автора зловреда. На самом деле код зашит в тело троянца. Подавляющее число атак этого троянца (94%) пришлось на Россию», – отметили в компании.

Мошеннические приложения с обещаниями социальных выплат начали широко распространяться в официальных магазинах приложений с прошлого года и до сих пор лидируют среди мошеннического ПО.

«После скачивания такого ПО жертву перенаправляют на страницу, где после ввода личных данных, например ФИО, пользователю показывают размер якобы положенной ему компенсации. Но дальше сообщается, что для ее получения нужно оплатить «комиссию» за перевод или юридические услуги. Эти деньги достаются злоумышленникам, жертва же в итоге не получает ничего», – рассказали в компании.

Также встречаются мошеннические приложения якобы для инвестиций в газовую отрасль. После скачивания они перенаправляют пользователя на фейковую биржу, и сумма, внесенная туда, отправляется злоумышленникам.

Есть и другие варианты мошеннических приложений. Они могут оформлять пользователя на дорогостоящую подписку или подключать к платным СМС-сервисам без его согласия.

Чтобы обезопасить свои данные на смартфонах, эксперты рекомендуют перепроверять любую информацию, связанную с возможностью получить деньги, внимательно изучать приложения перед установкой, а также установить на смартфон антивирус.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о новой мошеннической схеме в WhatsApp.

Наука и техника,Лаборатория Касперского,
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