Россиянам перечислили самые опасные мобильные угрозы 2022 года

«В первом квартале 2022 года лидер рейтинга зловредов-вымогателей не изменился, им остался Pigetrl.a. После блокировки устройства он предлагает ввести код, но не дает никаких вариантов для его получения. Более того, подпись «Код тебе никто не пришлет!» свидетельствует о том, что это не ошибка автора зловреда. На самом деле код зашит в тело троянца. Подавляющее число атак этого троянца (94%) пришлось на Россию», – отметили в компании.