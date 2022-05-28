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30 минут назад

Илон Маск заявил, что спутниковый интернет Starlink лицензировали в Нигерии и Мозамбике

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Развертывание спутникового интернета Starlink одобрено в Нигерии и Мозамбике. Об этом сообщил Генеральный директор Илон Маск в Twitter.

Спутниковый интернет Starlink лицензировали в двух африканских странах
Фото: unsplashunsplash

Выданное Starlink разрешение регулирующих органов означает, что низкоорбитальная интернет сеть «теперь лицензирована на всех семи континентах», — сказал глава компании.

Нигерийское издание Nairametrics сообщило, что после твита Маска Комиссия по связи подтвердила, что система спутникового интернета получила лицензию. Starlink работала над этим более года, обновлять разрешение потребуется через 10 лет.

Телекоммуникационный регулятор Мозамбика INCM заявил, что намерен предоставить лицензию на услуги Starlink в пресс-релизе от 22 февраля. «Одной из главных задач Starlink является предоставление сверхбыстрой широкополосной связи на африканском континенте к концу 2022 года, что позволит расширить охват людей и мест, с акцентом на сельские районы и места, не обслуживаемые до сегодняшнего дня», — пояснил регулятор.

Главными преимуществами развертываемой по всему миру системы Starlink должны стать доступность и малая задержка сигнала, и потому спутники размещают на низких орбитах. В связи с этим для полного покрытия Земли спутников должно быть очень много, десятки тысяч, из которых уже запущено около двух тысяч.

Наука и техника,Социальный мониторинг,Илон Маск,
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