Спутниковый интернет Starlink лицензировали в двух африканских странах

Развертывание спутникового интернета Starlink одобрено в Нигерии и Мозамбике. Об этом сообщил Генеральный директор Илон Маск в Twitter.

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Выданное Starlink разрешение регулирующих органов означает, что низкоорбитальная интернет сеть «теперь лицензирована на всех семи континентах», — сказал глава компании.

Нигерийское издание Nairametrics сообщило, что после твита Маска Комиссия по связи подтвердила, что система спутникового интернета получила лицензию. Starlink работала над этим более года, обновлять разрешение потребуется через 10 лет.

Телекоммуникационный регулятор Мозамбика INCM заявил, что намерен предоставить лицензию на услуги Starlink в пресс-релизе от 22 февраля. «Одной из главных задач Starlink является предоставление сверхбыстрой широкополосной связи на африканском континенте к концу 2022 года, что позволит расширить охват людей и мест, с акцентом на сельские районы и места, не обслуживаемые до сегодняшнего дня», — пояснил регулятор.