Экс-сотрудник SpaceX будет добывать платину на астероидах

Калифорнийская компания AstroForge, основанная в январе 2022 года выходцем из SpaceX Хосе Акаином и бывшим сотрудником NASA Мэттом Гиаличем, привлекла 13 миллионов долларов во время первого раунда инвестирования. Стартап планирует начать добычу полезных ископаемых на астероидах.

AstroForge разработала и запатентовала технологию извлечения металлов платиновой группы из космических камней. Инженеры планируют протестировать технологию в условиях космоса уже в начале 2023 года. Для этого AstroForge отправит на орбиту кубсат, который будет извлекать платину из образца, привезенного с Земли на ракете Falcon 9.