Ученые рассказали, когда люди высадятся на астероиды и Юпитер

Джонатан Цзян, научный сотрудник Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене, и его коллеги — опубликовали свои выводы в исследовании под названием «Влияние экономических ограничений на прогнозируемые сроки исследования дальнего космоса с пилотируемым экипажем». Их модель основана на экономическом анализе скорости увеличения космических бюджетов с течением времени и скорости развития технологий с начала космической эры.

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В исследовании ученые проанализировали бюджет NASA с момента создания организации, указали на пики, соответствующие значительному увеличению расходов. Первый произошел, когда Соединенные Штаты и Советский Союз активно участвовали в космической гонке, второй — случился в 1990-х годах в отношении решения сотрудничать с частным сектором для разработки технологии, которая пришла на смену шаттлам. И третий — пришелся на 2018 год, в котором упоминается лунная программа «Артемида» и отправка людей на Марс.

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«Бюджет, выделенный правительством США на нужды вооруженных сил, составляет 801 миллиардов долларов. Бюджет NASA на мирное освоение космоса составляет всего 24 миллиарда долларов. Это означает, что большая часть ресурсов, технологий и средств используется для разработки оружия, которое убьет других людей», — говорит Цзян.

Вторым фактором, который необходимо учитывать во время прогнозирования, является технический прогресс. Согласно статье, неявно предполагается, что технологии, связанные с исследованием космоса, будут продолжать развиваться быстрыми темпами, тем самым продолжая дальнейшие исследования и разработки.

Последним используемым фактором является радиус деятельности человека за пределами Земли. Луна — ближайшее небесное тело к Земле, и астронавты уже преодолели это расстояние с помощью проверенной технологии космического корабля — приземлились на тело на расстоянии 0,0026 астрономических единиц.

Следующим шагом станет лунная база — миссия NASA «Артемида» и программа исследования Луны в 2020-х годах. Создание базы на Луне сыграет важную роль в подготовке к пилотируемым полетам на Марс.

Затем люди смогут достичь Марса примерно в 2037 году, после чего радиус человеческой деятельности увеличится до 0,3763 а.е.

Если эта миссия будет успешной, на Марсе может быть создана база для поддержки дальнейших программ исследования других небесных тел в Солнечной системе с участием экипажа.

Согласно статье, если все пойдет хорошо, люди могут приземлиться на астероиды в 2073 году, Юпитер в 2103 году и Сатурн в 2132 году.