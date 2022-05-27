Индия рассказала, когда отправит своих космонавтов в космос

Индийский министр Джитендра Сингх заявил, что программа пилотируемых космических полетов была отложена из-за пандемии COVID-19, но Индия движется вперед в направлении этого амбициозного проекта. Об этом сообщает Trinity Mirror, партнер сети TV BRICS.

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Перед пилотируемым полетом на космическом корабле будут запущены два других полета. Первый полет будет беспилотным, а во втором будет находиться женщина-робот – таким образом ученые хотят оценить все опасности и экстремальные ситуации перед отправкой человека-астронавта в третьем космическом корабле.

Ожидается, что пилотируемый космический полет состоится в 2023 году. Первый индийский астронавт Ракеш Шарма вышел в космос на космическом корабле иностранного производства.