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21 минуту назад

Индийский пилотируемый космический полет запланирован на 2023 год

ТВ БРИКС

Индийский министр Джитендра Сингх заявил, что программа пилотируемых космических полетов была отложена из-за пандемии COVID-19, но Индия движется вперед в направлении этого амбициозного проекта. Об этом сообщает Trinity Mirror, партнер сети TV BRICS.

Индия рассказала, когда отправит своих космонавтов в космос
Фото: ТАССТАСС

Перед пилотируемым полетом на космическом корабле будут запущены два других полета. Первый полет будет беспилотным, а во втором будет находиться женщина-робот – таким образом ученые хотят оценить все опасности и экстремальные ситуации перед отправкой человека-астронавта в третьем космическом корабле.

Ожидается, что пилотируемый космический полет состоится в 2023 году. Первый индийский астронавт Ракеш Шарма вышел в космос на космическом корабле иностранного производства.

Сингх похвалил индийских ученых за их работу в программе пилотируемых космических полетов и заявил, что следующий астронавт Индии отправится в космос на космическом корабле отечественного производства.

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