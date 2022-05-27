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15 минут назад

Вирусолог озвучил необычную причину вспышки оспы обезьян

Елена Прошина

Крупным фармацевтическим компаниям выгодно раскручивать оспу обезьян в СМИ, так как из-за ослабления вируса COVID-19 они начали терять прибыль. При этом инфекцию могли искусственно модифицировать, так как вероятность ее самостоятельной мутации невелика. Об этом заявил начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов, сообщает URA.RU.

Вирусолог озвучил необычную причину вспышки оспы обезьян
Фото: ТАССТАСС

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В беседе с изданием он пояснил, что обезьянья оспа появилась сразу в нескольких местах, было зафиксировано более ста случаев. Профессор рассказал, что не ждет ничего тяжелого и печального от этого заболевания. Вместе с тем он выразил надежду, что обезьянью оспу «раскручивают» производители фармацевтической продукции и «заскучавшие бюрократы».

«Они привыкли к огромным доходам, сейчас же они падают, поэтому компании с удовольствием буду цепляться за такие вещи», — сказал Чепурнов.

При этом вирусолог допустил, что вспышка данного заболевания может быть результатом работы людей над этой инфекцией. По его словам, ДНК вирус сам по себе крайне редко подвергается каким-либо модификациям.

«То, что для коронавируса привычно, а именно множество мутаций, здесь не проходит, потому что ДНК в тысячу раз реже имеет спонтанные изменения», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что в США, Европе, Канаде и Австралии распространилась оспа обезьян.

Наука и техника,Александр Чепурнов,
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