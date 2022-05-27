Netflix начал банить россиян по IP

В начале марта Netflix официально ушёл из России — пользователи больше не могли оплачивать подписку и наслаждаться контентом компании. Однако для многих зрителей онлайн-кинотеатр продолжал работу — в ход шли зарубежные аккаунты и другие ухищрения, чтобы не терять доступа к контенту сервиса.

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В ночь на 27 мая пользователи из России начали сообщать о проблемах с соединением к Netflix. При попытке зайти на сайт вылезает ошибка «сервис недоступен». Многие сперва подумали, что это массовый сбой, однако с помощью VPN сайт продолжает спокойно открываться и работает в штатном режиме.

Проверка «Чемпионата» показала, что сервис действительно больше не открывается с российских IP. Судя по всему, компания ограничила доступ только россиянам — пользователи из других стран не сообщают о каких-либо проблемах.

Теперь контент онлайн-кинотеатра можно смотреть только с помощью VPN — причём для этого понадобится довольно быстрый сервис. Самое обидное то, что Netflix отключил доступ прямо перед выходом четвёртого сезона «Очень странных дел» — сериала, который очень любят в России.