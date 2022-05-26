Вышел первый в мире сборник рассказов, написанный нейросетью

Вышел первый в мире сборник рассказов, написанный нейросетьюКнига, реализованная издательством Individuum, существует как в бумажном, так и в электронном виде.

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Нейросеть ruGPT-3, разработанная командой Сбера, вместе с писателем и художником Павлом Пепперштейном создала прозаический сборник под названием "Пытаясь проснуться".

Любителям бумажных книг нужно подождать до конца месяца, а в цифровом виде новинку можно прочесть уже сейчас — как на сайте издательства, так и на Букмейте. Возрастное ограничение — 18+.