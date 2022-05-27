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18 минут назад

На официальном сайте Apple исчезла страница с описанием плеера iPod touch

Ferra.ruиещё 1

Компания Apple c 11 мая прекратила поддержку своего некогда популярного плеера iPod touch. А сейчас с официального сайта компании исчезла маркетинговая страница плеера и стёрты какие-либо упоминания об устройстве.

На официальном сайте Apple исчезла страница с описанием легендарного устройства
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Как сообщается, эту страницу больше нельзя найти в Канаде, Бельгии, Бразилии, Франции, Германии, Италии, Испании или Южной Корее. Также на страницу iPod touch нельзя зайти из поисковых систем и путём ввода старого URL-адреса — пользователя автоматически переводит на страницу поддержки.

При этом страница ещё пока открывается в России и США, но, вероятно, это не надолго.

Наука и техника,Apple,
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