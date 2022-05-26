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23 минуты назад

Samsung Pay объяснил проблему с добавлением карт «Мир» на некоторых смартфонах

Елена Прошина

Проблемы при добавлении карты «Мир» в сервис Samsung Pay могут возникнуть в том случае, если смартфон, на который он загружен, был куплен за пределами РФ. Об сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Samsung Pay.

Samsung Pay объяснил проблему с добавлением карт «Мир» на некоторых смартфонах
Фото: ReutersReuters

«Все (работает — прим. ред) штатно, проблемы могут быть только, если телефон куплен не в России», — прокомментировали в пресс-службе.

Напомним, что ранее СМИ сообщили, что пользователь, который владеет мобильным телефоном, купленным заграницей, не смог добавить карты «Мир» в Samsung Pay. При этом не играет роли, каким банком была выпущена карта.

Сейчас добавить карту «Мир» для бесконтактной оплаты можно в приложении Mir Pay, а также в Samsung Pay. При этом в настоящее время карту этой платежной системы можно использовать в Samsung Pay лишь на смартфонах.

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