В России запланировали выращивать полупроводники на МКС

«В конце этого года — начале следующего будет конечный этап испытаний, он называется комплексные испытания — когда этот опытный образец будет стыковаться с макетом МКС и будет проверяться его работоспособность в штатной системе МКС», — рассказал главный конструктор проекта, заведующий лабораторией Институтf физики полупроводников Сибирского отделения Российской академии наук (ИФП СО РАН) Александр Никифоров.