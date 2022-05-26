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1 час назад

Названы самые продаваемые марки телевизоров

Мария Иванова

Специалисты аналитической фирмы Omdia опубликовали статистику рынка домашних телевизоров за первый квартал 2022 года. Согласно отчету, обороты мирового рынка незначительно снизились, однако лидеры остались прежними — это Samsung и LG.

Названы самые продаваемые марки телевизоров
Фото: ТАССТАСС

Доля Samsung на глобальном рынке за отчетный период составила порядка 33% — производитель удерживает первое место шестнадцатый год подряд. Самыми продаваемыми товарами фирмы оказались крупные телевизоры диагональю от 75 дюймов и дорогостоящие флагманские модели. На втором же месте расположилась LG — ей принадлежит 18% международного оборота. Первый квартал стал крайне успешным для компании благодаря большим поставкам OLED и LCD-телевизоров.

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