Названы самые продаваемые марки телевизоров

Специалисты аналитической фирмы Omdia опубликовали статистику рынка домашних телевизоров за первый квартал 2022 года. Согласно отчету, обороты мирового рынка незначительно снизились, однако лидеры остались прежними — это Samsung и LG.

Доля Samsung на глобальном рынке за отчетный период составила порядка 33% — производитель удерживает первое место шестнадцатый год подряд. Самыми продаваемыми товарами фирмы оказались крупные телевизоры диагональю от 75 дюймов и дорогостоящие флагманские модели. На втором же месте расположилась LG — ей принадлежит 18% международного оборота. Первый квартал стал крайне успешным для компании благодаря большим поставкам OLED и LCD-телевизоров.