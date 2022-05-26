Эксперт: отключение России от GPS может затронуть половину планеты

В беседе с журналистом издания «Вечерняя Москва» эксперт подчеркнул, что отключить какую-то конкретную страну от GPS в принципе нельзя: можно лишь отключить спутники, проходящие над ее территорией. Однако из-за географического расположения и площади России точечное ограничение работы GPS также затронет соседние государства — например, Турцию.

Наконец, Гусаров также отметил, что качество сигнала и точность геолокации можно ухудшить, как это делали американские военные во время конфликта в Ираке, но против РФ применять такие меры нет смысла. Все армейские технологии используют отечественную систему ГЛОНАСС, тогда как работа пассажирской авиации не зависит от стабильности GPS.