Эксперт: отключение России от GPS может затронуть половину планеты

Как утверждает главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров, слухи о возможном отключении РФ от международной системы навигации GPS преувеличены — подобное решение может повлиять на половину земного шара.
В беседе с журналистом издания «Вечерняя Москва» эксперт подчеркнул, что отключить какую-то конкретную страну от GPS в принципе нельзя: можно лишь отключить спутники, проходящие над ее территорией. Однако из-за географического расположения и площади России точечное ограничение работы GPS также затронет соседние государства — например, Турцию.
Наконец, Гусаров также отметил, что качество сигнала и точность геолокации можно ухудшить, как это делали американские военные во время конфликта в Ираке, но против РФ применять такие меры нет смысла. Все армейские технологии используют отечественную систему ГЛОНАСС, тогда как работа пассажирской авиации не зависит от стабильности GPS.