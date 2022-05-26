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38 минут назад

Google в России заплатил многомиллиардный штраф

News.ru

Судебные приставы заявили о полном взыскании с компании Google оборотного штрафа на сумму более 7,7 млрд рублей, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов РФ (ФССП). Основанием послужил неоднократный отказ удалить запрещенный в России контент.

Россия взыскала с Google миллиарды рублей
Фото: ReutersReuters

Издание приводит информацию из банка данных ФССП, согласно которой исполнительное производство о взыскании с Google 7,2 млрд рублей оборотного штрафа и 505 млн рублей исполнительского сбора прекращено, что означает полное погашение долга.

Google отключит часть серверов в России

В начале мая российские приставы завели уголовное дело в отношении Google о принудительном взыскании штрафа 7,2 млрд рублей из-за отказа компании удалить запрещенный контент. Компания была признана виновной по административной статье «повторное правонарушение, связанное с неудалением информации владельцем ресурса в интернете».

18 мая стало известно, что российская структура Google ООО «Гугл» обратится в арбитражный суд с заявлением о признании собственного банкротства, указав на невозможность исполнения денежных обязательств.

Наука и техника,ФССП России,Google,
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