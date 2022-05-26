Британские ученые предупредили, что домашние рыбки могут быть опасны

Британцев призвали не выпускать домашних золотых рыбок в открытые водоемы. Они становятся в несколько раз больше и могут представлять угрозу для биоразнообразия, поедая других рыб и насекомых. Об этом сообщает The Mirror.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Автор исследования, доктор Джеймс Дики,из Университета Квинс в Белфасте, заявил:

«Наше исследование показывает, что золотые рыбки представляют собой тройную угрозу. Их просто купить в магазинах и они сочетают в себе ненасытный аппетит и агрессивное поведение».

По словам Дики, многим видам рыб тяжело выжить в холодных водах Северной Европы, а вот на золотых рыбок такая температура воды не влияет.

«Они могут представлять реальную угрозу для биоразнообразия в реках и озерах, питаясь едой, от которой зависят другие виды. Они также способствуют ухудшению качества воды, засоряя донные отложения и выкорчевывая растения», — говорит эксперт.