Злоумышленники придумали новую мошенническую схему в WhatsApp

Злоумышленники начали использовать новую схему для обхода безопасности WhatsApp и взлома учетной записи. Как сообщает новостной портал 91Mobiles, мошенники звонят своим жертвам и просят их набрать определенный номер. Если пользователь выполняет требования, то хакеры легко получают доступ к его учетной записи.

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Сообщается, что мошенники просят позвонить на 10-значные номера, начинающиеся с **67 * или *405 * – такие номера используют мировые логистические компании. Как именно хакеры получают доступ к аккаунту жертвы, не уточняется. После этого они обычно вымогают у жертв деньги в обмен на вашу личную информацию.

По словам ИБ-специалистов, чтобы защитить личную информацию от таких атак, необходимо включить двухфакторную авторизацию и создать PIN-код для входа в систему.