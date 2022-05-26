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35 минут назад

91Mobiles: звонки на определенные номера помогают взломать WhatsApp

Газета.Ru

Злоумышленники начали использовать новую схему для обхода безопасности WhatsApp и взлома учетной записи. Как сообщает новостной портал 91Mobiles, мошенники звонят своим жертвам и просят их набрать определенный номер. Если пользователь выполняет требования, то хакеры легко получают доступ к его учетной записи.

Злоумышленники придумали новую мошенническую схему в WhatsApp
Фото: Газета.руГазета.ру

Сообщается, что мошенники просят позвонить на 10-значные номера, начинающиеся с **67 * или *405 * – такие номера используют мировые логистические компании. Как именно хакеры получают доступ к аккаунту жертвы, не уточняется. После этого они обычно вымогают у жертв деньги в обмен на вашу личную информацию.

По словам ИБ-специалистов, чтобы защитить личную информацию от таких атак, необходимо включить двухфакторную авторизацию и создать PIN-код для входа в систему.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что WhatsApp планирует добавить функцию, которая позволит пользователям сохранить исчезающие сообщения.

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