Робота размером с блоху заставили двигаться

Инженеры Университета Нортуэстерн ( США ) разработали робота-краба, которого они назвали самым маленьким в мире роботом, способным двигаться. По словам специалистов, разработка может подтолкнуть науку к созданию микроскопических роботов, которые могут выполнять практические задачи в тесном ограниченном пространстве.

Робот имеет размер около половины миллиметра — он чуть меньше обычной блохи. Микроробот может сгибаться, извиваться, ползать, ходить, поворачиваться и даже прыгать. При создании ученые использовали особоый материал с эффектом памяти, который меняет свою форму при нагреве. Чтобы заставить робота шагать, специалисты облучали его лазером.