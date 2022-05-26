В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 56.30EUR 57.92
Войти в почту
26 минут назад

Робота размером с блоху заставили двигаться

Lenta.ru

Американские ученые создали крошечного робота, способного передвигаться при нагреве. Об этом сообщает издание Science Daily.

Робота размером с блоху заставили двигаться
Фото: NorthwesternU / YouTubeNorthwesternU / YouTube

Инженеры Университета Нортуэстерн (США) разработали робота-краба, которого они назвали самым маленьким в мире роботом, способным двигаться. По словам специалистов, разработка может подтолкнуть науку к созданию микроскопических роботов, которые могут выполнять практические задачи в тесном ограниченном пространстве.

Робот имеет размер около половины миллиметра — он чуть меньше обычной блохи. Микроробот может сгибаться, извиваться, ползать, ходить, поворачиваться и даже прыгать. При создании ученые использовали особоый материал с эффектом памяти, который меняет свою форму при нагреве. Чтобы заставить робота шагать, специалисты облучали его лазером.

«Наша технология обеспечивает различные способы контролируемого движения — робот может ходить со средней скоростью, равной половине длины тела в секунду», — отметил ведущий автор исследования Юнган Хуанг. По словам специалистов, они могли создать микроскопическое устройство любой формы, однако разработать робота-краба хотели участвующие в исследовании студенты.

В середине мая специалисты Московского авиационного института (МАИ) запатентовали ползающего микроробота-инспектора. Перемещение робота осуществляется за счет изменения формы микроактюаторов.

Наука и техника,МАИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители