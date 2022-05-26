Глава Nokia уверен, что смартфоны скоро уйдут в историю

Топ-менеджеры компании Nokia предрекают появление сетей 6G к 2030 году. Об этом сообщил телеканал CNBC.

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В рамках выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе гендиректор Nokia Пекка Лундмарк сообщил, что сети шестого поколения появятся на коммерческом рынке к 2030 году. Также он отметил, что в скором будущем смартфон перестанет быть самым распространенным гаджетом.

Бизнесмен считает, что к концу десятилетия люди начнут отказываться от привычных телефонов в пользу более удобных и современных девайсов. К таковым глава компании относит умные очки и прочие устройства, которые люди будут носить на лице.

«Многие из этих изобретений будут встроены непосредственно в наши тела», — считает Лундмарк.

Также он предсказывает, что к 2030 году появится технология разработки цифровых двойников, для чего понадобятся огромные вычислительные ресурсы.

На том же мероприятии финансовый директор Google Рут Порат сообщила, что технологии дополненной реальности дадут возможность решить огромное количество бытовых проблем.

«Ожидаем распространение умных очков и, например, возможность переводить текст на экране очков», — заявила она.