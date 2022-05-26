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28 минут назад

В лесах Амазонии нашли неизвестные города с пирамидами

Деловая газета "Взгляд"

Археологи обнаружили с помощью лазеров в тропических лесах Амазонии огромный городской ландшафт, состоящий из взаимосвязанных лагерей, деревень и городов, который существовал на территории современной Боливии более 600 лет назад.

В лесах Амазонии нашли неизвестные города с пирамидами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Поселения относятся к культуре Касарабе, представители народа построили в этих местах дороги, протянувшиеся на несколько километров, каналы и водохранилища, говорится в статье в журнале Nature.

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По словам археолога Хайко Прюмерса из Немецкого археологического института в Бонне, такая низкая плотность застройки городов доколумбовых времен была ранее неизвестна ни в бассейне Амазонки, ни где-либо еще в Южной Америке.

Поселение удалось обнаружить с воздуха при помощи вертолетов, оборудованных для «обстрела» лазерными импульсами лесов Амазонки. Бортовые лидары отражают данные с поверхности Земли и позволяют составить карту местности.

Исследователи знали, что люди племени Кассарабе изготавливали сложные гончарные изделия и строили большие земляные курганы, насыпи и пруды. Однако все эти объекты находились на изолированных лесных участках, трудно поддающихся раскопкам. Поэтому для археологов причины строительства курганов и характер общества Касарабе, существовавшего примерно с 500 по 1400 год, оставались загадкой.

Исследование местности с помощью лидаров позволило выяснить, что курганы – это платформы и пирамиды, стоящие на искусственных террасах в центре хорошо спланированных поселений, отмечает Прюмерс.

Ученые выявили 26 объектов, 11 из которых были ранее неизвестны. В частности, обнаружены крупные две стоянки – Котока и Ландивар. Оба поселения включают прямоугольные и U-образные насыпи и конусообразные земляные пирамиды на искусственных террасах. Каждое поселение окружено рвами и стенами.

От Котока и Ландивара во все стороны расходятся каналы, соединяющие эти основные поселения с более мелкими поселениями, которые затем соединяются в небольшие лагеря или места для специализированной деятельности, например, разделки добычи.

Ученые предполагают, что дальнейшее исследование лесов Амазонки может перевернуть представления об устройстве общества и городов в этой местности.

Ранее археологи обнаружили район «12 холмов» в Турции.

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