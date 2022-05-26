В боливийских джунглях нашли руины «монументальных» поселений майя

Ученые из Немецкого археологического института обследовали обширную область джунглей в Боливии с помощью лидара. Этот прибор позволяет обнаружить объекты, скрытые под землей или густой растительностью.

Фото: МТРК «МИР» / Жанна Звягина МТРК «МИР» / Жанна Звягина

Исследования выявили 26 объектов, примерно половина из которых была ранее неизвестна. Это остатки «монументальных» поселений, где некогда жили земледельческие общины индейцев майя, сообщает Nature.

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Используя дистанционные лазерные сканеры, команда с воздуха просканировала шесть районов в самом центре древней культуры Касарабе, которая развивалась между 500 и 1400 годами н.э. на территории современной северной Боливии. Они заметили остатки многочисленных церемониальных сооружений, ступенчатые платформы и U-образные насыпи, ориентированные на северо-запад. Также были открыты руины земляных пирамид, чья высота достигала 20 метров.

Результаты опровергли теорию о том, что в доиспанские времена западная Амазонка являлась малонаселенной. Археологи подчеркнули, что там существовала «плотная система» связанных друг с другом поселений, созданная сложным обществом с высоким уровнем научного и технического развития.

Структура поселений указала на сложную иерархию в обществе, которая считалась нетипичной для ранней Амазонки. Представители культуры Касарабе достигли больших успехов в земледелии. Они смогли превратить сезонно затопляемые амазонские саванны в «продуктивные ландшафты», где выращивались различные культуры.

Ученые описали два города майя, Котока и Ландивар, которые являлись центрами сети из 24 поселений. Населенные пункты соединялись дамбами, расходящимися веером на несколько километров. Их остатки все еще можно увидеть в джунглях.

По оценкам ученых, майя перевезли примерно около 570 000 кубометров земли, чтобы построить Котоку. Для защиты жилых кварталов были возведены рвы и дамбы, а также системы контроля за потоками воды. Достижения культуры Касарабе позволяли прокормить многочисленное население в условиях не самого благоприятного ландшафта.

Ученые отметили, что исследования с воздуха, хотя и весьма эффективны, не позволяют получить полную картину. Чтобы лучше понять образ жизни майя, следует провести полевые раскопки, найти и проанализировать артефакты. Однако изменения климата могут поставить эти планы под угрозу – земляные руины быстро разрушаются в неблагоприятных условиях.

«Нельзя терять время. Следует начать документирование того, что осталось от культуры Касарабе, прежде чем следы исчезнут навсегда», – отметил археолог Кристофер Фишер.