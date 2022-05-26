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49 минут назад

Рогозин заявил, что России нужны тысячи спутников

Газета.Ru

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что России нужны масштабные орбитальные группировки с тысячами спутников. Об этом он сказал на саммите «Промышленная политика в новых реалиях» в МИА «Россия сегодня», передает РИА «Новости».

Рогозин: России нужны тысячи спутников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в настоящее время у страны есть 161 космический аппарат, в том числе устройства Министерства обороны. Глава «Роскосмоса» подчеркнул, что этого недостаточно.

Он отметил, что в первую очередь спутники нужны для Вооруженных сил России, чтобы непрерывно следить за театрами военных действий, но также они требуются и для народного хозяйства.

При этом чем больше спутников будет построено, тем больше потребуется ракет для их выведения, то есть большая загрузка ожидает и космодромы, уточнил Рогозин.

Ранее Рогозин заявил, что представители Европейского космического агентства (European Space Agency — ESA) пытаются обрабатывать традиционных партнеров «Роскосмоса» с целью его разрушения.

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,Европейское космическое агентство,
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