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1 час назад

Пашинян сообщил о выводе на орбиту первого армянского спутника

ТАСС

Первый армянский спутник выведен на орбиту 25 мая с мыса Канаверал при помощи ракеты-носителя компании SpaceX. Об этом в четверг в ходе заседания правительства Армении сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян.

Армения запустила в космос первый спутник
Фото: ReutersReuters

"25 мая в 22:35 с мыса Канаверал с помощью ракеты-носителя [компании] SpaceX на орбиту был выведен первый армянский спутник. Это стало возможным в результате сотрудничества армянской госкомпании "Геокосмос" и испанской компании Satlantis", - сказал Пашинян.

Он назвал это событие новым и важным шагом в развитии космической отрасли Армении.

Американская компания SpaceX успешно осуществила в среду вывод на околоземную орбиту ракеты-носителя Falcon 9 с партией из 59 коммерческих спутников. Трансляция велась на сайте компании.

Наука и техника,SpaceX,
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