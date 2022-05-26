Армения запустила в космос первый спутник

Первый армянский спутник выведен на орбиту 25 мая с мыса Канаверал при помощи ракеты-носителя компании SpaceX. Об этом в четверг в ходе заседания правительства Армении сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян.
"25 мая в 22:35 с мыса Канаверал с помощью ракеты-носителя [компании] SpaceX на орбиту был выведен первый армянский спутник. Это стало возможным в результате сотрудничества армянской госкомпании "Геокосмос" и испанской компании Satlantis", - сказал Пашинян.
Он назвал это событие новым и важным шагом в развитии космической отрасли Армении.
Американская компания SpaceX успешно осуществила в среду вывод на околоземную орбиту ракеты-носителя Falcon 9 с партией из 59 коммерческих спутников. Трансляция велась на сайте компании.