Армения запустила в космос первый спутник

"25 мая в 22:35 с мыса Канаверал с помощью ракеты-носителя [компании] SpaceX на орбиту был выведен первый армянский спутник. Это стало возможным в результате сотрудничества армянской госкомпании "Геокосмос" и испанской компании Satlantis", - сказал Пашинян.