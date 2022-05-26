Санкции повлияли на выбросы парниковых газов самолетами

«Каждый сожженный литр авиационного топлива выдает более 2,5 кг выбросов двуокиси углерода (CО2). За час полета сгорает 3 тыс. литров топлива. То есть каждый дополнительный час полета увеличивает выброс CО2 на 7,5 тонн. А это значит, что для нейтрализации дополнительных объемов выбросов необходимо увеличивать источники его поглощения. В среднем количество выбросов одного полета протяженностью пять часов увеличится на 25% в год или на 2,7 тыс. тонн», - сказал директор Рослесинфорга Павел Чащин.