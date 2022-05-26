Санкции повлияли на выбросы парниковых газов самолетами

Антироссийские санкции привели к том, что количество выбросов самолетами парниковых газов увеличилось на 25%. Об этом сообщили в пресс-службе Рослесинфорга, пишет ТАСС
Как уточняется, в частности, на это повлияла смена маршрутов и увеличение времени полетов.
«Рослесинфорг проанализировал, как повлияла смена траекторий и увеличение времени полетов самолетов на окружающую среду. Из-за попавших под санкции самолетов выбросы в атмосферу увеличились на 25%. Около 400 рейсов, которые выполнялись над Россией ежемесячно, изменили свои маршруты и увеличили время полета, не говоря уже о российских рейсах, летавших через страны Евросоюза», - говорится в сообщении.
Отмечается, что длительность авиарейсов по всему миру выросла на временной промежуток от 30 минут до пяти часов. Если российское воздушное пространство будет оставаться закрытым долгое время, то лесовосстановление необходимо увеличить в разы.
«Каждый сожженный литр авиационного топлива выдает более 2,5 кг выбросов двуокиси углерода (CО2). За час полета сгорает 3 тыс. литров топлива. То есть каждый дополнительный час полета увеличивает выброс CО2 на 7,5 тонн. А это значит, что для нейтрализации дополнительных объемов выбросов необходимо увеличивать источники его поглощения. В среднем количество выбросов одного полета протяженностью пять часов увеличится на 25% в год или на 2,7 тыс. тонн», - сказал директор Рослесинфорга Павел Чащин.
Ранее ряд стран уже приняли меры для сокращения количества и протяженности полетов, но в новых реалиях все эти меры могут сойти на нет.
Напомним, что в ответ на западные санкции Россия закрыла воздушное пространство для 36 стран. Ограничения коснулись авиаперевозчиков Австрии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Германии, Греции, Испании, Италии, Канады, Кипра, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Финляндии, Франции, Эстонии и других.