Рогозин назвал смешным тезис ЕС о возможности замены РФ в космосе

«Ваши европейские партнеры, проявившие удивительное малодушие и непрофессионализм при срыве совместных с нами космических проектов, вам не помогут, а при первой же проблеме переложат ответственность на вас. Мы это видели при срыве европейцами совместной с нами миссии полета на Марс в 2020 году. Это очень горький наш опыт работы с ними. Хотите рискнуть и работать с ними – пожалуйста, но вы очень скоро убедитесь в нашей правоте», – предостерег Рогозин.