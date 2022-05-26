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17 минут назад

Рогозин назвал смешным тезис ЕС о возможности замены России в космосе

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Смешным выглядит тезис Евросоюза о возможности замены России в помощи, например, Индии в запуске своей пилотируемой программы, они понимают в этом как сантехник в пианино, заявил глава корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин.

Рогозин назвал смешным тезис ЕС о возможности замены РФ в космосе
Фото: ТАССТАСС

«У Брюсселя и Парижа даже нет подходящих средств выведения для доставки модулей в околоземное пространство, не говоря уж о пилотируемых кораблях. Они в этом деле понимают как сантехник в пианино, но изображают маэстро. НАСА ведет себя осмотрительнее, реально оценивая свои возможности», – написал он в своем Telegram-канале.

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По словам Рогозина, представители Европейского космического агентства пытаются обрабатывать традиционных российских партнеров с целью разрушить их связи с Роскосмосом – предлагают деньги и технологии, которые у них якобы есть. «Об этом мне лично и неформально сообщили мои коллеги «на полях» встречи глав космических агентств стран-членов БРИКС», – добавил он.

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Глава госкорпорации напомнил, что Роскосмос подтверждает свою готовность помогать восходящим космическим державам в пилотируемой космонавтике. Он отметил, что такая поддержка избавит страны от неприемлемых рисков и катастроф при выведении пилотируемых кораблей в космос.

«Ваши европейские партнеры, проявившие удивительное малодушие и непрофессионализм при срыве совместных с нами космических проектов, вам не помогут, а при первой же проблеме переложат ответственность на вас. Мы это видели при срыве европейцами совместной с нами миссии полета на Марс в 2020 году. Это очень горький наш опыт работы с ними. Хотите рискнуть и работать с ними – пожалуйста, но вы очень скоро убедитесь в нашей правоте», – предостерег Рогозин.

Ранее гендиректор Роскосмоса рассказал подробности испытания межконтинентальной ракеты «Сармат», запуск которой прошел 20 апреля 2022 года из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк.

До этого Рогозин заявил, что одна межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат» может уничтожить половину берега континента, который Россия сочтет враждебным.

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,БРИКС,Роскосмос,NASA,Европейское космическое агентство,ЕС,
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