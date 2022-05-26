Обнаружена древняя сложноорганизованная цивилизация, сравнимая с майя

Научное издание Nature опубликовало материал, который обещает стать сенсацией, поскольку рассказывает об открытии учеными в районе Амазонки новой, ранее малоизученной цивилизации. Долгое время в научном мире бытовало мнение, что в доколумбовой Америке существовала только одна крупная цивилизация – майя. Амазония считалась чисто сельскохозяйственным регионом без крупных городов и государственных структур.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Хайко Прюмерс и его коллеги из Немецкого археологического института исследовали с помощью лидара регион Льянос де Мохос (“Влажные равнины”) на юго-западе Амазонии (территория Боливии). Оказалось, что под густой растительностью скрыты города, каналы, пирамиды и мощеные дороги.

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Два года назад тот же журнал опубликовал статью, в которой говорилось, что Льянос де Мохос был одним из древнейших центров земледелия. Здесь было довольно много равнин, которые перемежались густыми лесами и болотами. Люди выращивали здесь маниоку и тыкву еще десять тысяч лет назад. Используя лидар, исследователи практически “прочесали” густую растительность – и “увидели” землю и рукотворные сооружения под пологом леса.

Они исследовали древние поселения Котоку и Ландивар и 24 более мелких поселения, из которых только 15 были известны ранее. Котоку и Ландивар были сложными городами с общественными и церемониальными местами. Эти объекты располагались на земляных платформах и имели внушительные размеры. Также были обнаружены конические 22-метровые пирамиды.

Археологи систематизировали информацию о каждом поселении и разделили их на четыре группы, в зависимости от их размера, а также наличия общественных и церемониальных мест и дорог к соседним поселениям. Таким образом, специалисты выстроили иерархию поселений от крупных городов до очень маленьких хуторов.

Традиционно в археологии четырехуровневая иерархия объектов ассоциируется с таким же четырехуровневым управлением и принятием решений. А это, в свою очередь, обычно ассоциируется с очень сложным “государственным” уровнем социальной организации и развитой системой социальных отношений. Все поселения Касарабе связаны между собой дорогами, которые были вымощены, вероятно, деревом. В окрестностях есть каналы и водохранилища.