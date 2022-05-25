Ученые заявили о существовании «зеркального мира»

Физики из Калифорнийского университета в Дэвисе заявили, что наш мир имеет зеркальную копию. Свою теорию они опубликовали в журнале Physical Review Letters.
За основу исследования физики взяли гипотезу постоянного Хаббла — главного коэффициента, позволяющего описать расширения Вселенной. Однако прогнозы по этой константе получались несоответствующими действительности, поэтому на следующем этапе ученые решили понять, что именно мешает точным расчетам. И одним из вариантов стала идея о том, что наша Вселенная имеет зеркальную копию, недоступную взору людей.
По мнению физиков, именно противоположный мир способен влиять на гравитационную составляющую и определять постоянную Хаббла.
Ученые отметили, что данная теория «на первый взгляд может показаться безумием», но исследователи со всего мира уже не раз описывали зеркальные миры, поэтому не исключено, что они действительно существуют.