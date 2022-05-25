Ученые заявили о существовании «зеркального мира»

Физики из Калифорнийского университета в Дэвисе заявили, что наш мир имеет зеркальную копию. Свою теорию они опубликовали в журнале Physical Review Letters.

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За основу исследования физики взяли гипотезу постоянного Хаббла — главного коэффициента, позволяющего описать расширения Вселенной. Однако прогнозы по этой константе получались несоответствующими действительности, поэтому на следующем этапе ученые решили понять, что именно мешает точным расчетам. И одним из вариантов стала идея о том, что наша Вселенная имеет зеркальную копию, недоступную взору людей.

По мнению физиков, именно противоположный мир способен влиять на гравитационную составляющую и определять постоянную Хаббла.