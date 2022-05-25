Starliner отстыковался от МКС и возвращается на Землю

Космический корабль Starliner, разработанный американской корпорацией Boeing, произвел в среду отстыковку от Международной космической станции (МКС) и начал возвращение на Землю. Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

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Отстыковка Starliner от орбитальной станции произошла в автономном режиме в 14:36 по времени Восточного побережья США (21:36 мск), спустя почти неделю пребывания на МКС. Как ожидается, корабль приземлится с порядка 270 кг полезных грузов на территории полигона Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико через четыре часа. В отличие от конкурентов из SpaceX Starliner благодаря своей конструкции способен осуществлять мягкую посадку с помощью парашютов на сушу, подобно российским спускаемым модулям.

Starliner с 360 кг полезных грузов на борту стартовал с помощью ракеты-носителя Atlas V 19 мая с авиабазы на мысе Канаверал. Спустя сутки после старта он в автоматическом режиме произвел стыковку с МКС. В случае успеха миссии Starliner поочередно с космическими кораблями компании SpaceX будет доставлять астронавтов на орбитальный комплекс.