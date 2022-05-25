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31 минуту назад

Starliner отстыковался от МКС и возвращается на Землю

ТАСС

Космический корабль Starliner, разработанный американской корпорацией Boeing, произвел в среду отстыковку от Международной космической станции (МКС) и начал возвращение на Землю. Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Starliner отстыковался от МКС и возвращается на Землю
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отстыковка Starliner от орбитальной станции произошла в автономном режиме в 14:36 по времени Восточного побережья США (21:36 мск), спустя почти неделю пребывания на МКС. Как ожидается, корабль приземлится с порядка 270 кг полезных грузов на территории полигона Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико через четыре часа. В отличие от конкурентов из SpaceX Starliner благодаря своей конструкции способен осуществлять мягкую посадку с помощью парашютов на сушу, подобно российским спускаемым модулям.

Starliner с 360 кг полезных грузов на борту стартовал с помощью ракеты-носителя Atlas V 19 мая с авиабазы на мысе Канаверал. Спустя сутки после старта он в автоматическом режиме произвел стыковку с МКС. В случае успеха миссии Starliner поочередно с космическими кораблями компании SpaceX будет доставлять астронавтов на орбитальный комплекс.

Масса корабля составляет 13 тонн, он рассчитан на экипаж из семи человек и автономный полет продолжительностью 60 часов. Впервые был запущен 20 декабря 2019 года в беспилотном режиме к МКС с авиабазы на мысе Канаверал. Стыковка с орбитальным комплексом была запланирована на 22 декабря, однако из-за технических неполадок ее отменили. Одной из причин был назван сбой в системе подсчета полетного времени, в итоге корабль был возвращен на Землю. В августе прошлого года инженеры Boeing предприняли еще одну попытку запуска аппарата, но тогда старт был отменен из-за проблем с клапанами двигателей малой тяги.

Наука и техника,Boeing,SpaceX,NASA,
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