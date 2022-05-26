Палеонтологи обнаружили древнейшего предка четвероногих животных

Одного из древних предков четвероногих животных обнаружила команда исследователей из Австралийского национального университета, Токийского университета и Института физико-химических исследований Японии. Свое открытие они описали в статье в журнале Nature.

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Останки животного были обнаружены еще в 1890 году, но до появления современных методов 3D-визуализации реконструировать его облик и определить видовую принадлежность было проблематично.

Похожее на рыбу небольшое животное, названное Palaeospondylus gunni, обитало 390 млн лет назад на территории современной Шотландии. Отыскав больше образцов его останков, ученые смогли тщательно исследовать строение животного, в частности, его черепа, и обнаружить в нем три изогнутых канала, соответствующие внутренним ушам челюстноротых — рыб и произошедших от них четвероногих животных. Также черепа Palaeospondylus gunni были схожи с черепами живших позже рыб рода Eusthenopteron и Panderichthys. Оба этих рода относятся к лопастеперым рыбам, некоторые из которых стали предками четвероногих животных. Представители Eusthenopteron и Panderichthys имели черты, схожие с чертами четвероногих.

Hirasawa et al., Nature, 2022

При этом у Palaeospondylus gunni, по-видимому, не было ни зубов, ни кожного скелета («предшественника» внутреннего костного скелета). Неизвестно, было ли это их эволюционной особенностью, или же эти образования развивались в позднем возрасте.