WhatsApp изменит правила обращения c конфиденциальными сообщениями

Популярный в России мессенджер WhatsApp изменит правила обращения с конфиденциальными сообщениями. Об этом стало известно специалистам портала WABetaInfo.

Фото: Silas Stein / Globallookpress.com Silas Stein / Globallookpress.com

По данным портала, пользователям мессенджера разрешат сохранять исчезающие сообщения. Как уточнили специалисты, это нововведение будет полезно в ситуациях, когда юзеры отправляют друг другу важные сообщения и не хотят, чтобы они исчезли.

Отмечается, что для этого разработчики WhatsApp планируют внедрить в раздел контактной информации пункт «Сохраненные сообщения». Нажав на него, пользователи смогут увидеть сохраненные сообщения чата, в том числе и исчезающие.

Специалисты портала добавили, что обновленные правила будут распространяться как на версию WhatsApp для компьютеров, так и на версии для устройств под управлением Android и iOS. Когда именно нововведение станет доступно для пользователей мессенджера, не уточняется.