Ученые вывели помидоры с высоким содержанием витамина D

Ученые из Центра Джона Иннеса в Англии вывели генно-модифицированные помидоры, содержащие большое количество витамина D. Разработка позволит решить проблемы дефицита витамина у людей во всем мире, считают авторы. Об этом пишет Лента.ру.

Фото: Medical Note Medical Note

Ученые отключили ген, кодирующий фермент Sl7-DR2, чтобы повысить уровень провитамина D3 (7-DHC) в плодах и в листьях томатов. Затем листья и нарезанные плоды в течение часа подвергали ультрафиолетовому свету. По его воздействием провитамин превращался в витамин D3.

После обработки УФ один помидор содержал столько же витамина D, сколько два средних яйца или 28 граммов тунца. Листья растений содержали до 600 мкг провитамина D3 на грамм сухой массы. При этом суточная доза витамина для взрослых составляет 10 мкг.