В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 56.30EUR 57.92
Войти в почту
1 час назад

Ученые вывели помидоры с высоким содержанием витамина D

Medical Note

Ученые из Центра Джона Иннеса в Англии вывели генно-модифицированные помидоры, содержащие большое количество витамина D. Разработка позволит решить проблемы дефицита витамина у людей во всем мире, считают авторы. Об этом пишет Лента.ру.

Ученые вывели помидоры с высоким содержанием витамина D
Фото: Medical NoteMedical Note

Ученые отключили ген, кодирующий фермент Sl7-DR2, чтобы повысить уровень провитамина D3 (7-DHC) в плодах и в листьях томатов. Затем листья и нарезанные плоды в течение часа подвергали ультрафиолетовому свету. По его воздействием провитамин превращался в витамин D3.

После обработки УФ один помидор содержал столько же витамина D, сколько два средних яйца или 28 граммов тунца. Листья растений содержали до 600 мкг провитамина D3 на грамм сухой массы. При этом суточная доза витамина для взрослых составляет 10 мкг.

Блокирование фермента в помидоре не отразилось на росте, развитии или урожае. По словам ученых, технологию можно применить в отношении других близкородственных овощных культур, таких как картофель, баклажаны и перец.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители