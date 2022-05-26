В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 56.30EUR 57.92
Войти в почту
46 минут назад

Первый армянский спутник вывели на орбиту

Lenta.ruиещё 1

Первый спутник Армении вывела на орбиту ракета американской компании SpaceX. Запуск космического аппарата обеспечило сотрудничество с испанской компанией SATLANTIS. Об этом сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян, его слова передает «Sputnik Армения».

На орбиту вышел первый армянский спутник
Фото: SpaceXSpaceX

«25 мая 2022 года в 22:35 по ереванскому времени с мыса Канаверал в США на корабле SpaceX на орбиту Земли выведен первый космический спутник», — сказал он на заседании правительства.

По словам Пашиняна, сотрудничество армянского предприятия «Геокосмос» и испанской компании SATLANTIS позволило осуществить запуск. Спутник будут использовать для мониторинга климатических изменений, контроля границ, предотвращения и управления чрезвычайными ситуациями.

Премьер-министр отметил, что до конца 2023 года в Армении будет создан центр управления спутниками и станция приема, вокруг которых сформируют команду специалистов.

В апреле ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с партией космических аппаратов Starlink. Ракета вывела на орбиту 53 спутника.

Наука и техника,Ситуация в мире,Армения и Азербайджан,Никол Пашинян,SpaceX,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители