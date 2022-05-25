Как появилась первая вакцина от оспы

Сейчас черная оспа — единственная болезнь, которую современные медики смогли полностью искоренить, но не так давно (всего несколько веков назад) этот вирус представлял смертельную опасность для человечества. Он передавался воздушно-капельным путем и был крайне заразным: подцепить патоген можно было даже при малейшем контакте, после чего судьба пациента зависела от воли случая — один из двух больных гарантированно погибал в страшных муках. А те, кому все-таки повезло выжить, до конца своих дней оставались изуродованными. Ведь после заживления гнойной сыпи на месте воспаленных пузырей появлялись грубые рубцы — в народе их еще называют оспинами.

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Черная оспа свирепствовала на протяжении многих столетий. Первые описания симптомов болезни встречаются еще в работах древнегреческих целителей, живших до нашей эры. Позднее вспышки инфекции фиксировали арабские и китайские мудрецы — они же и предложили первый метод примитивной вакцинации от вируса, который сегодня называется вариоляцией. Врачи втирали гной из ран зараженных пациентов в кожу здоровых людей, чтобы вызвать у них легкую форму черной оспы. Если процедура проходила удачно, то, переболев, привитый человек получал иммунитет, но, как можно догадаться, она далеко не всегда проходила без проблем. На практике вариоляция нередко приводила к смерти подопытных и не давала никаких гарантий, что человек больше не заразится.

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Опасность импровизированной прививки сильно беспокоила Эдварда Дженнера — английского врача, который горячо интересовался свойствами черной оспы. В начале XVIII века методология вариоляции пришла в Англию из Турции благодаря жене посла английской короны при Константинополе, причем англичан вакцинировали принудительно. Процедура обладала непозволительно высокой смертностью по меркам нынешней медицины. Она действительно спасала жизни, но не пользовалась большой популярностью среди простонародья из-за жестоких подготовительных мер, вроде строгой диеты и регулярных кровопусканий. Доктор Дженнер получил прививку еще будучи ребенком: повзрослев и отучившись на медика, он решил отыскать более безопасный способ профилактики инфекции.

Дженнер совершил революционное открытие благодаря наблюдению за жизнью простых крестьян. Фермеры и доярки прекрасно знали, что от коров тоже можно заразиться оспой, но конкретно этот подвид заболевания наносил гораздо меньший вред организму человека. Причем переболев коровьей оспой, люди также получали иммунитет против смертоносной черной оспы. Так Дженнер понял, что вариоляцию можно проводить при помощи гноя именно от коровьей оспы, значительно снизив риск осложнений. Чтобы проверить теорию, созданную на основе тридцати лет наблюдений, в 1796 году он провел публичный опыт и прилюдно привил восьмилетнего сына своего садовника. После этого врач на протяжении пяти лет многократно пытался заразить его черной оспой, но эксперимент подтвердил догадки Дженнера — малолетний пациент ни разу не заболел.