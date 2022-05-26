Корабль Starliner приземлился в США после тестового полета к МКС

Космический корабль Starliner, разработанный американской корпорацией Boeing, приземлился в штате Нью-Мексико в 01:49 мск, успешно совершив тестовый беспилотный полет к Международной космической станции (МКС). Аэрокосмическое агентства NASA вело соответствующую трансляцию. Посадка была осуществлена при помощи трех парашютов.

Фото: NASA NASA

Расстыковка корабля и модуля американского сегмента МКС была произведена в 21:36 мск в рамках второго тестового полета корабля, который оставался в составе МКС в течение пяти суток. Starliner доставил на МКС более 360 кг груза. Масса корабля - 13 тонн, он рассчитан на экипаж из семи человек и автономный полет в 60 часов. 21 мая Starliner наконец смог долететь до МКС. Корабль взлетел с мыса Канаверал на ракете Atlas-V c разгонным блоком Centaur 19 мая, его путь занял чуть больше суток.