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44 минуты назад

Корабль Starliner приземлился в США после тестового полета к МКС

Газета.Ruиещё 4

Космический корабль Starliner, разработанный американской корпорацией Boeing, приземлился в штате Нью-Мексико в 01:49 мск, успешно совершив тестовый беспилотный полет к Международной космической станции (МКС). Аэрокосмическое агентства NASA вело соответствующую трансляцию. Посадка была осуществлена при помощи трех парашютов.

Корабль Starliner приземлился в США после тестового полета к МКС
Фото: NASANASA

Расстыковка корабля и модуля американского сегмента МКС была произведена в 21:36 мск в рамках второго тестового полета корабля, который оставался в составе МКС в течение пяти суток. Starliner доставил на МКС более 360 кг груза. Масса корабля - 13 тонн, он рассчитан на экипаж из семи человек и автономный полет в 60 часов. 21 мая Starliner наконец смог долететь до МКС. Корабль взлетел с мыса Канаверал на ракете Atlas-V c разгонным блоком Centaur 19 мая, его путь занял чуть больше суток.

Во время полета возникла нештатная ситуация – два двигателя из 12 отключились раньше времени, но оставшиеся взяли на себя их функцию. Стыковка произошла не сразу: первоначально Starliner совершил несколько маневров, сближаясь со станцией и отлетая назад, чтобы продемонстрировать свои возможности.

Наука и техника,Boeing,NASA,
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