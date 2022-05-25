ФМБА разработало "электронный нос" для диагностики инфекций

МОСКВА , 25 мая. /ТАСС/. Центр стратегического планирования Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработал портативный газоанализатор, "электронный нос", который позволит диагностировать ряда инфекций за несколько секунд. Об этом журналистам сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова .

"Центр стратегического планирования разработал портативный газовый анализатор, работающий на основе полевых транзисторов, так называемый электронный нос. Это новая разработка позволяет в течение секунд, до одной минуты определять социально значимые инфекции", - сказала она в ходе правительственного часа в Совете Федерации .

По ее словам, прибор сможет работать как индивидуально, так и в местах массового скопления людей. "Фактически, за счет сокращения времени анализа, такой прибор может стать аналогом металлической рамки для биобезопасности", - добавила Скворцова.