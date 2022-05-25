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30 минут назад

ФМБА разработало "электронный нос" для диагностики некоторых инфекций за несколько секунд

ТАССиещё 1

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Центр стратегического планирования Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработал портативный газоанализатор, "электронный нос", который позволит диагностировать ряда инфекций за несколько секунд. Об этом журналистам сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова.

ФМБА разработало "электронный нос" для диагностики инфекций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Центр стратегического планирования разработал портативный газовый анализатор, работающий на основе полевых транзисторов, так называемый электронный нос. Это новая разработка позволяет в течение секунд, до одной минуты определять социально значимые инфекции", - сказала она в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

По ее словам, прибор сможет работать как индивидуально, так и в местах массового скопления людей. "Фактически, за счет сокращения времени анализа, такой прибор может стать аналогом металлической рамки для биобезопасности", - добавила Скворцова.

Наука и техника,Вероника Скворцова,ФМБА России,Совет Федерации,
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