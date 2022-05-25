SpaceX нашла производственный дефект в капсуле Dragon

SpaceX меняет теплозащитный экран из-за производственного дефекта

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Следующий полет экипажа компании SpaceX к Международной космической станции, запланированный на сентябрь, будет проходить с другой конструкцией теплового экрана, чем первоначально планировалось, после того как композитная подложка не прошла приемочные испытания из-за "производственного дефекта", сообщило НАСА во вторник.

Композитная структура теплозащитного экрана диаметром 4 метра, расположенная в нижней части капсулы Dragon, является съемной и взаимозаменяемой между многоразовыми космическими кораблями флота Dragon компании SpaceX. В конце каждого полета SpaceX устанавливает на композитную конструкцию теплозащитные плитки для защиты космического корабля от палящего жара при входе в атмосферу.

"SpaceX проводит строгие испытания каждого компонента и системы для обеспечения безопасности и надежности", - заявили в НАСА. "В начале мая новая композитная структура теплозащитного экрана, предназначенная для полета на Crew-5, не прошла приемочные испытания. Испытания выполнили свою работу и выявили производственный дефект. НАСА и SpaceX будут использовать для полета другой теплозащитный экран, который пройдет такие же строгие испытания перед полетом".

Полет экипажа на Crew-5 станет пятым оперативным полетом компании SpaceX на космическую станцию и восьмым полетом космического корабля Dragon с астронавтами на борту. Четыре астронавта Crew-5 заменят астронавтов Crew-4, которые стартовали на космическую станцию 27 апреля.