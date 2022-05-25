Ученые открыли ген, который отвечает за ухудшение состояние сердца

Используя человеческие сердца, они обнаружили области, в которых сердечная мышца активно дегенерирует, и выявили новый ген ZBTB11, который управляет деградацией клеток сердечной мышцы. Результаты исследования были опубликованы в журнале Cardiovascular Research.

Аритмогенная кардиомиопатия (АКМ) - это семейное заболевание сердца, при котором ткань сердечной мышцы замещается жировыми клетками. Она может привести к угрожающему жизни нерегулярному сердцебиению. В настоящее время не существует терапии для лечения аритмогенной кардиомиопатии, и в конечном итоге пациентам может потребоваться пересадка сердца. Поэтому группа ученых из Института Хубрехта сотрудничает с Утрехтским университетом с целью лучше понять процесс дегенерации сердечной мышцы при АКМ, чтобы в конечном итоге поспособствовать выявлению новых терапевтических целей для лечения этого заболевания.