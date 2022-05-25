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33 минуты назад

Ученые открыли отвечающий за ухудшение состояние сердца ген

Ferra.ru

Исследователи использовали передовую технологию секвенирования, чтобы лучше понять сердечное заболевание аритмогенную кардиомиопатию, при которой мышечная ткань сердца замещается жировыми клетками.

Ученые открыли ген, который отвечает за ухудшение состояние сердца
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Используя человеческие сердца, они обнаружили области, в которых сердечная мышца активно дегенерирует, и выявили новый ген ZBTB11, который управляет деградацией клеток сердечной мышцы. Результаты исследования были опубликованы в журнале Cardiovascular Research.

Аритмогенная кардиомиопатия (АКМ) - это семейное заболевание сердца, при котором ткань сердечной мышцы замещается жировыми клетками. Она может привести к угрожающему жизни нерегулярному сердцебиению. В настоящее время не существует терапии для лечения аритмогенной кардиомиопатии, и в конечном итоге пациентам может потребоваться пересадка сердца. Поэтому группа ученых из Института Хубрехта сотрудничает с Утрехтским университетом с целью лучше понять процесс дегенерации сердечной мышцы при АКМ, чтобы в конечном итоге поспособствовать выявлению новых терапевтических целей для лечения этого заболевания.

_Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом. _

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