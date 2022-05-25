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10 минут назад

Huawei перестал отвечать на запросы России о поставке оборудования

Lenta.ru

Российские операторы связи и Минцифры пытаются выработать совместный подход к зарубежным поставщикам телекоммуникационного оборудования, прекратившим поставки в страну. При этом больше всего их волнует неопределенность позиции Huawei, на который возлагались большие надежды, пишет «Коммерсантъ».

Huawei перестала отвечать на запросы России
Фото: HuaweiHuawei

Источники издания утверждают, что участники совещания, прошедшего в середине мая, пытались составить реальную картинку происходящего. И в случае китайской компании оказалось, что та, не объявляя об уходе из страны, в одностороннем порядке прекратила продажу базовых станций и просто перестала отвечать на соответствующие запросы.

Ситуация с Ericsson и Nokia выглядит более понятной. На фоне западных санкций, введенных из-за действий российских войск на Украине, поставщики официально объявили о прекращении поставок в Россию. Впрочем, Nokia пообещала хотя бы продолжить поддержку работающего оборудования.

Чиновники и компании в качестве возможных действий обсуждали подачу исков к поставщикам, не выполняющим обязательств по контрактам. Одним из вариантов стал коллективный иск к одному производителю, чтобы остальные поняли серьезность ситуации.

Впрочем, топ-менеджер одного из крупных вендоров указал, что Huawei ждет отмашки от китайского правительства, а без него не станет принимать никакого решения. Однако если российская сторона начнет давление, то дело может закончиться разрывом отношений. Ведь даже в случае выигрыша и выплаты компенсации сотрудничать с Россией компания уже не будет.

По данным СМИ, другим вариантом станет скупка подержанного оборудования за рубежом. Сложности этого варианта в том, что найти оборудование, пригодное для работы в российских сетях, сложно. Если проблему не решить до конца лета, то в стране начнутся перебои связи.

До этого Минцифры рекомендовало операторам связи закрыть тарифы с безлимитным интернетом, чтобы сберечь дефицитное оборудование от износа.

Наука и техника,Коммерсант,
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