Названы риски покупки «серой» электроники

«На сегодня надо смотреть просто поставщику, насколько он доверяет продавцу, потому что, если раньше были риски потери денег за счет штрафов, то теперь поставщик параллельного импорта несет ответственность перед своим покупателем. На самом деле нет смысла ввозить некачественный товар в параллельном импорте, так как товар при такой схеме поставки может подорожать, проще завести прямо импортируемый товар, скажем, от китайских поставщиков, которые не запретили ввоз», — отметил Илюха.