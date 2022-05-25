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32 минуты назад

Описаны риски при покупке «серой» электроники

Lenta.ru

Покупатель «серой» электроники, которую начали завозить в страну российские ритейлеры, рискует как и раньше, считает член правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭР) Сергей Илюха. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Названы риски покупки «серой» электроники
Фото: ТАССТАСС

Ранее ритейлеры начали завозить в Россию «серую» электронику, используя схему параллельного импорта, который подразумевает ввоз товаров в страну без разрешения правообладателя, например, при посредничестве третьих компаний. О начале тестовых закупок товаров таким путем открыто заявила сеть «М.Видео».

Для поставщиков ранее существовал риск, что таможенные органы отследят поставки без должных разрешений и оштрафуют ввозившую сторону, теперь же ситуация изменилась, объяснил эксперт. Основной задачей продавца, занявшегося параллельным импортом, стало обеспечение предложения известного бренда, который по определенным причинам не может завозить товар на официальной основе, а главной ответственностью — завоз товара хорошего качества.

«На сегодня надо смотреть просто поставщику, насколько он доверяет продавцу, потому что, если раньше были риски потери денег за счет штрафов, то теперь поставщик параллельного импорта несет ответственность перед своим покупателем. На самом деле нет смысла ввозить некачественный товар в параллельном импорте, так как товар при такой схеме поставки может подорожать, проще завести прямо импортируемый товар, скажем, от китайских поставщиков, которые не запретили ввоз», — отметил Илюха.

В начале мая Минпромторг разрешил параллельный импорт некоторых товаров в Россию. В их число вошли автомобили и запчасти к ним, фармацевтическая продукция, бытовая техника и электроника, железнодорожные локомотивы и подвижной состав — всего 50 групп товаров.

Наука и техника,М.Видео,Минпромторг,
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