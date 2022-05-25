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3 минуты назад

iPhone 14 может задержаться

Елена Прошина

Локдауны в Китае могут сорвать выпуск iPhone 14 в намеченные сроки. Как сообщает Nikkei Asian, в процесс разработки нового поколения смартфонов вовлечены подрядчики Foxconn и Pegatron, деятельность предприятий которых на территории Китая существенно пострадала из-за ограничений.

iPhone 14 может задержаться
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первоначально предполагалось, что спецификации смартфонов Apple нового поколения будут готовы к июню, а массовый выпуск удастся наладить к августу. Теперь же как минимум одна из четырех моделей задерживается относительно графика на три недели. Пока неизвестно, выйдет ли у партнеров компании наладить производство iPhone в достаточных количествах к сентябрьскому дебюту серии.

По информации источников, Apple при учете рисков на текущий год сосредоточилась преимущественно на дефиците компонентов, не веря в возможность крупных локдаунов в Китае. Часть заказов на выпуск новых iPhone будет поручена компании Luxshare, которая до этого специализировалась на беспроводных наушниках AirPods. Подрядчик сможет наладить выпуск двух из четырёх моделей серии iPhone 14, но к разработке спецификаций эта компания не будет причастна.

Напомним, что линейка iPhone 14 будет представлена четырьия моделями: iPhone 14 и iPhone 14 Pro с 6,1-дюймовыми дисплеями, а также iPhone 14 Max и iPhone 14 Pro Max с 6,7-дюймовыми дисплеями. Компактный iPhone mini из новой линейки исключён.

Наука и техника,Apple,
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