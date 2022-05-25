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1 час назад

В России выросла популярность обогревателей

В России вырос спрос на обогреватели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру".

В России взлетел спрос на обогреватели
Фото: BalluBallu

"Выяснилось, что в России популярность этой продукции (отопительного оборудования. – Прим. ред.) увеличилась на 63%", – сообщили в компании.

По данным гипермаркета, наибольший спрос отмечается в Волгограде и Омске – востребованность составила 343 и 300% соответственно. Кроме того, в топ вошли Краснодар (283%) и Самара (175%).

В Москве отопительное оборудование стали покупать на 54% чаще, в то время как в Санкт-Петербурге – на 20%.

В гипермаркете "ВсеИнструменты.ру" сообщили, что наиболее востребованные товары в России – электрические и газовые тепловые пушки, обогреватели и конвекторы. Кроме того, вырос спрос на тепловентиляторы и греющие коврики.

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганко ранее рассказал, когда в Москве наступит потепление. По словам синоптика, воздух в столице 26 мая прогреется днем до 20 градусов тепла, в ночь на пятницу температура составит 10–12 градусов.

Наука и техника,Росгидромет,
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