В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 56.97EUR 58.87
Войти в почту
15 минут назад

На Microsoft Build 2022 объявили о введении сторонних виджетов в Windows 11 до конца 2022 года

Газета.Ru

В операционной системе Windows 11 введут поддержку виджетов от сторонних разработчиков до конца 2022 года. Как сообщает The Verge, об этом объявили на конференции для разработчиков Microsoft Build 2022.

В Windows появится новая функция
Фото: ТАССТАСС

"Ближе к концу 2022 года разработчики смогут приступить к созданию виджетов и использовать их в качестве дополнительных элементов для собственных приложений в Windows 11", - рассказал директор по продуктам Microsoft Панос Панай.

Отмечается, что разработчики смогут создавать виджеты в виде дополнений к Win32- и PWA-приложениям, уже работающим на ОС от Microsoft. В настоящее время Windows 11 поддерживает только виджеты от самой Microsoft. Среди них виджет для Outlook, прогноз погоды и виджет для просмотра новостей и развлекательного контента.

Ранее сообщалось, что Microsoft изменила правила установки Windows 11. Компания разрешила использование операционной системы и на бюджетных компьютерах с минимальными системными требованиями.

Наука и техника,Панос Панай,Microsoft,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители