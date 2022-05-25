В Windows появится новая функция

В операционной системе Windows 11 введут поддержку виджетов от сторонних разработчиков до конца 2022 года. Как сообщает The Verge, об этом объявили на конференции для разработчиков Microsoft Build 2022.

"Ближе к концу 2022 года разработчики смогут приступить к созданию виджетов и использовать их в качестве дополнительных элементов для собственных приложений в Windows 11", - рассказал директор по продуктам Microsoft Панос Панай .

Отмечается, что разработчики смогут создавать виджеты в виде дополнений к Win32- и PWA-приложениям, уже работающим на ОС от Microsoft. В настоящее время Windows 11 поддерживает только виджеты от самой Microsoft. Среди них виджет для Outlook, прогноз погоды и виджет для просмотра новостей и развлекательного контента.