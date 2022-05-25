Apple Pay и Google Pay связали с повышенными тратами

Бесконтактные системы оплаты мотивируют людей тратить больше денег, чем обычно. Исследование было опубликовано в журнале Computers in Human Behavior.

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Специалисты Университета Пьюджет-Саунд (США) проанализировали поведение и траты потребителей в зависимости от выбора способа оплаты. Ученые опросили более 21 тысяч взрослых американцев, из которых 37 процентов участников пользовались бесконтактными системами оплаты, и выяснили, что клиенты Apple Pay, Google Pay и прочих сервисов чаще сталкивались с повышенными тратами.

В результате исследования ученые узнали, что люди, которые пользуются бесконтактными системами оплаты, обычно тратят больше чем те, которые не используют функцию мобильных платежей. Риск потратить сумму денег, которая превышает их годовой доход, у пользователей Apple Pay и Google Pay оказался на 34 процента выше, чем у других потребителей. Исследователи заметили, что повышенные расходы связаны с удобной процедурой оплаты.

По словам ученых, при оплате смартфоном потребители буквально не могут почувствовать, что отдают продавцу товара или услуги свои деньги — в отличие от тех, кто пользуется стандартыми способами оплаты. Авторы подчеркнули, что похожая проблема в последний раз наблюдалась в 1980-х годах, когда в мире стали распространены кредитные карты.