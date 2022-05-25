Астрономы впервые увидели «огненный шар» при взрыве звезды

Российско-германский телескоп eROSITA, который находится на борту космической обсерватории «Спектр-РГ» в точке Лагранжа L2 (по соседству с «Уэббом»), впервые зафиксировал так называемую фазу «огненного шара», возникающую во время вспышки новой звезды, видимую в рентгеновском диапазоне и предшествующую оптической вспышке. Данные окончательно подтвердили предположение 1990 года о рентгеновской вспышке, которая происходит до того, как звезда станет ярче в оптическом диапазоне.

Напомним, что новыми или сверхновыми называют звезды, светимость которых неожиданно многократно увеличивается – в 10³ раза и более. Все они являются двойными системами, состоящими из белого карлика и звезды-компаньона. Сверхновая YZ Reticuli, «огненный шар» которой был зафиксирован телескопом eROSITA, была открыта 15 июля 2020 года и находится на расстоянии около 8250 световых лет от Солнца.