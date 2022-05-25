Стало известно об утечке данных пользователей суперзащищенного браузера

Мобильный браузер DuckDuckGo для iOS и Android, который позиционируют как суперзащищенный, разрешает использовать трекеры Micrsoft для слежки за пользователями. Об этом сообщил разработчик компании Victory Medium Зак Эдвардс в Twitter.

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По его словам, при аудите браузера он обнаружил, что DuckDuckGo не блокирует трекеры Linkedin или Bing, а также других сайтов Microsoft. Потенциально такие трекеры позволяют сливать данные пользователей и собирать информацию об их действиях в сети.

"Иногда вы обнаруживаете что-то настолько тревожное во время аудита, что вам нужно все перепроверить. Но теперь я уверен в том, что это действительно так", - добавил Эдвардс.

Глава DuckDuckGo Габриэль Вайнберг пояснил, что у компании существует соглашение с Microsoft о совместном использовании поисковой машины, из-за чего они не могут отказаться от именно этих трекеров. Согласно информации на официальном сайте DuckDuckGo, Microsoft получает для показа релевантной рекламы доступ к IP-адресу пользователя и идентификационной строке приложения, в которой содержатся сведения о версии, ОС и региональном языке.