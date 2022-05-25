В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 56.97EUR 58.87
Войти в почту
28 минут назад

У браузера DuckDuckGo обнаружили трекеры Microsoft для слежки за пользователями

Газета.Ruиещё 2

Мобильный браузер DuckDuckGo для iOS и Android, который позиционируют как суперзащищенный, разрешает использовать трекеры Micrsoft для слежки за пользователями. Об этом сообщил разработчик компании Victory Medium Зак Эдвардс в Twitter.

Стало известно об утечке данных пользователей суперзащищенного браузера
Фото: ТАССТАСС

По его словам, при аудите браузера он обнаружил, что DuckDuckGo не блокирует трекеры Linkedin или Bing, а также других сайтов Microsoft. Потенциально такие трекеры позволяют сливать данные пользователей и собирать информацию об их действиях в сети.

"Иногда вы обнаруживаете что-то настолько тревожное во время аудита, что вам нужно все перепроверить. Но теперь я уверен в том, что это действительно так", - добавил Эдвардс.

Глава DuckDuckGo Габриэль Вайнберг пояснил, что у компании существует соглашение с Microsoft о совместном использовании поисковой машины, из-за чего они не могут отказаться от именно этих трекеров. Согласно информации на официальном сайте DuckDuckGo, Microsoft получает для показа релевантной рекламы доступ к IP-адресу пользователя и идентификационной строке приложения, в которой содержатся сведения о версии, ОС и региональном языке.

Ранее сообщалось, что исследователь безопасности Манфред Пол во время хакерских соревнований сумел взломать браузер Mozilla Firefox за восемь секунд, используя две критические уязвимости.

Наука и техника,Microsoft,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители