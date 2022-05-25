Ученые обнаружили лекарство против обезьяньей оспы

Разработанное в Соединенных Штатах противовирусное лекарственное средство от оспы тековиримат оказалось подходящим лекарством для борьбы против обезьяньей оспы, сообщает журнал Lancet.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Пока наши коллеги пытаются раскрыть корни этой вспышки оспы обезьян и пути распространения данного вируса, мы заинтересовались тем, какие антивирусные препараты в прошлом уже могли использоваться для борьбы с этой болезнью», — сообщил научный сотрудник британского Ливерпульского университета Хью Адлер.

Он пояснил, что по результатам анализа данных с 2018 по 2021 год, были выделены два основных лекарственных средства — бринцидофовир и тековиримат. Первый препарат был создан для борьбы против ветряной оспы, а второй был создан в США в соответствии с программой правительства по борьбе с угрозой применения биологического оружия.

Тековиримат оказался способен подавлять размножение вируса человеческой оспы, в то время как бринцидофовир оказался не столь эффективным лекарством. Ученые надеются, что менее опасная обезьянья оспа также будет подвержена действию тековиримата.