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25 минут назад

Ученые обнаружили лекарство против обезьяньей оспы

Газета.Ruиещё 4

Разработанное в Соединенных Штатах противовирусное лекарственное средство от оспы тековиримат оказалось подходящим лекарством для борьбы против обезьяньей оспы, сообщает журнал Lancet.

Ученые обнаружили лекарство против обезьяньей оспы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Пока наши коллеги пытаются раскрыть корни этой вспышки оспы обезьян и пути распространения данного вируса, мы заинтересовались тем, какие антивирусные препараты в прошлом уже могли использоваться для борьбы с этой болезнью», — сообщил научный сотрудник британского Ливерпульского университета Хью Адлер.

Он пояснил, что по результатам анализа данных с 2018 по 2021 год, были выделены два основных лекарственных средства — бринцидофовир и тековиримат. Первый препарат был создан для борьбы против ветряной оспы, а второй был создан в США в соответствии с программой правительства по борьбе с угрозой применения биологического оружия.

Тековиримат оказался способен подавлять размножение вируса человеческой оспы, в то время как бринцидофовир оказался не столь эффективным лекарством. Ученые надеются, что менее опасная обезьянья оспа также будет подвержена действию тековиримата.

Ранее доктор медицинских наук объяснил, почему вакцина от обезьяньей оспы не нужна.

Наука и техника,Биологическое оружие,
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