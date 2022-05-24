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31 минуту назад

«Роскосмос» обозначил интересующие его космические заводы Украины

Lenta.ru

«Роскосмос» обозначил интересующие его космические предприятия Украины. Соответствующий список опубликован на сайте госкорпорации.

«Роскосмос» обозначил интересующие его космические заводы Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В госкорпорации напомнили, что ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал об интересе к космическим предприятиям Украины, где можно «наладить нормальную жизнь, восстановить производство и дать рабочие места».

Согласно материалам, госкорпорацию в Днепре интересуют конструкторское бюро «Южное» и завод «Южмаш», в Киевепредприятия «Арсенал», «Киевприбор» и Киевский радиозавод, в Харькове — научно-производственное предприятие «Хартрон-Аркос», специальное конструкторское бюро «Полисвит» и научно-производственное предприятие «Объединение Коммунар».

В мае Рогозин показал воронку от российской ракеты «Сармат» и призвал агрессоров быть вежливее с Россией.

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,завод "Арсенал",Роскосмос,
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