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42 минуты назад

WhatsApp перестанет работать у тысяч пользователей

Lenta.ru

Популярный мессенджер WhatsApp перестанет работать на старых моделях iPhone. О том, что приложение станет недоступно для тысяч пользователей, сообщает портал WABetaInfo со ссылкой на внутренние документы компании.

WhatsApp перестанет работать у тысяч пользователей
Фото: ReutersReuters

Разработчики WhatsApp планируют отказаться от работы с определенными версиями операционной системы iOS в ближайшие месяцы. Речь идет о 10 и 11 версиях платформы. Именно на iOS 11 прекратилась обновление iPhone 5 и iPhone 5C — смартфонов, представленных в 2012 году.

Ожидается, что мессенджер прекратит работать на старых устройствах осенью 2022 года — 24 октября. С этого момента самой поздней версией операционный системы от Apple, которую поддерживает WhatsApp, станет iOS 12. До этого момента сервис можно будет запустить на iPhone 5 и iPhone 5C.

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Ранее стало известно, что в WhatsApp появится возможность незаметно выходить из групповых чатов. Уведомление о выходе пользователя из чата будут получать только его администраторы. Сейчас, если юзер покидает групповую беседу, то из специального системного уведомления об этом узнают все ее участники.

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