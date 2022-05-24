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52 минуты назад

В египетском храме под слоем птичьего помета обнаружили изображения богинь

Газета.Ru

В Египте обнаружили изображения двух богинь в храме возрастом 2200 лет. Об этом сообщает пресс-служба Тюбингенского университета в Германии.

В египетском храме под слоем помета обнаружили изображения богинь
Фото: University of TubingenUniversity of Tubingen

Храм находится в Исне, городе в южном Египте в 60 километрах от Луксора. Он посвящен Хнуму, богу плодородия и воды.

Судя по иероглифам на стенах, храм использовали на протяжении 400 лет, между правлением Птолемея VI в 180-145 гг. до нашей эры и властью римского императора Деция Траяна в 249-251 гг. (не путать с Траяном, правившим во II веке).

В течение многих столетий храм был заброшен, и настенная роспись покрывалась грязью и пометом. Германо-египетская группа археологов очистила стены с помощью спирта и опубликовала фотографии красочных рисунков.

На них изображена богиня Нехбет, изображенная в виде стервятника, и Ваджет с головой кобры и крыльями. Нехбет нарисована в белой короне Верхнего Египта, а Ваджет — в короне Нижнего Египта. Древние египтяне иногда называли Нехбет и Уаджет «двумя дамами». Они считались божествами-покровителями Египта. Всего удалось обнаружить 46 изображений.

В данный момент работы по реставрации рисунков продолжаются. Археологам удалось очистить половину потолков и 8 из 18 колонн.

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